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Зеленский открыл масштабные военные учения Rapid Trident

Четверг, 17 сентября 2020, 12:17
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии военных учений Rapid Trident - 2020 во Львовской области.

Источник: выступление Зеленского в Международном центре миротворчества и безопасности, трансляция Офиса президента

Детали: Зеленский сказал, что рад начать свой визит во Львовскую область с посещения Международного центра миротворчества и безопасности, и поздравил всех с началом "масштабных международных учений".

Президент отметил, что возвращение территорий Украины и сильное войско – это его приоритеты.

Также Зеленский напомнил, что интеграция в Североатлантический альянс (НАТО) является стратегической целью Украины, поэтому нужно максимально быстро достичь совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО, а также активизировать реформы для получения членства в НАТО.

По словам украинского лидера, учения Rapid Trident-2020 – важный шаг на пути к НАТО, они должны повысить уровень подготовки и оперативности украинских войск, а также улучшат совместимость штабов Украины, США и других членов НАТО.

Справка: В Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (МЦМБ, известный также как Яворивский военный полигон) пройдут украинско-американские командно-штабные учения с привлечением войск Rapid Trident-2020 ("Быстрый Тризубец-2020").

По данным Министерства обороны Украины, всего в эти учения вовлечены порядка 4000 человек: самые многочисленные воинские контингенты будут от Украины и США, но также присоединятся военнослужащие из Германии, Дании, Румынии, Литвы, Польши, Канады и Великобритании.

По сценарию учения, страна-агрессор дестабилизирует ситуацию в определенном регионе другого государства и осуществляет попытку оккупировать его, а объединенная группировка войск союзнических государств организует оборону, освобождает оккупированные территории и проводит стабилизационную операцию. Важное место во время этого отводится противодиверсионным и антитеррористическим действиям.

В этих учениях шире привлекут "Общество Красного Креста Украины" для гуманитарных миссий.

Кроме того, Rapid Trident в этом году расширит географию и выйдет за пределы Украины. В польском Люблине, где расположен штаб многонациональной Литовско-польско-украинской бригады, будет работать штаб многонациональной дивизии, в координации с которым и будет выполнять задачи бригада во Львовской области.

Тренировки будут связаны виртуально и управлять ими будут из Центра имитационного моделирования МЦМБ онлайн.

В учениях будет участвовать не только колесная и гусеничная военная техника, но и армейская авиация.

Алена Рощенко, УП
Темы: ЗеленскийармияСШАНАТОЛьвовщина


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