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Синоптики попереджають про різке похолодання

Четвер, 17 вересня 2020, 12:33
Євген Будерацький, УП

Найближчої доби на території України очікується значне похолодання, пов'язане з переміщенням холодного арктичного повітря з північного заходу.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У п'ятницю в Україні без опадів, лише в північно-східних областях місцями короткочасний дощ і гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Вночі в західних і північних областях очікується різке зниження температури вночі - до 4-9° тепла (в західних областях на ґрунті місцями заморозки 0-3°), вдень до 10-15° тепла. На решті території вночі 9-14° (на узбережжі морів до 17°), вдень 14-19°, в південній частині до 22°.

У Києві 18 вересня вночі невеликий короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Температура вночі 7-9°, вдень 13-15°.

У суботу в Україні очікується холодна погода без опадів. Температура вночі 3-8°, на поверхні грунту заморозки 0-3°, вдень 15-20° тепла. У Закарпатській області та на півдні країни вночі 5-10°, вдень 18-23°.

Вітер північний, північно-західний, 3-8 м/с.

У столиці 19 вересня опадів не очікується, вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 4-6° тепла, вдень 15-17°.

Додатково: 17 вересня о 9 годині температура води в Чорному і Азовському морях була 21-23°, в Дніпрі в межах Києва 19°.

Теми: погода


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