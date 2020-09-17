Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Синоптики предупреждают о резком похолодании

Четверг, 17 сентября 2020, 12:33
Синоптики предупреждают о резком похолодании
Евгений Будерацкий, УП

В ближайшие сутки на территории Украины ожидается значительное похолодание, связанное с перемещением холодного арктического воздуха с северо-запада.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: В пятницу в Украине без осадков, только в северо-восточных областях местами кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Ночью в западных и северных областях ожидается резкое снижение температуры ночью - до 4-9° тепла (в западных областях на почве местами заморозки 0-3°), днем до 10-15° тепла. На остальной территории ночью 9-14° (на побережье морей до 17)°, днем 14-19°, в южной части до 22°.

В Киеве 18 сентября ночью небольшой кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Температура ночью 7-9°, днем 13-15°.

В субботу в Украине ожидается холодная погода без осадков. Температура ночью 3-8°, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 15-20° тепла. В Закарпатской области и на юге страны ночью 5-10°, днем 18-23°.

Ветер северный, северо-западный, 3-8 м/с.

В столице 19 сентября осадков не ожидается, ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью 4-6° тепла, днем 15-17° .

Дополнительно: 17 сентября в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 21-23°, в Днепре в пределах Киева 19°.

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
погода
Жителей Киевщины предупреждают о грозе
Жителей Киевщины предупреждают о приближении грозы
Из-за ливня в Черновцах подтопило квартиры в жилых домах – ГСЧС
Последние новости
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
Все новости...
Реклама: