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Синоптики предупреждают о резком похолодании

Четверг, 17 сентября 2020, 12:33
Евгений Будерацкий, УП

В ближайшие сутки на территории Украины ожидается значительное похолодание, связанное с перемещением холодного арктического воздуха с северо-запада.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: В пятницу в Украине без осадков, только в северо-восточных областях местами кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Ночью в западных и северных областях ожидается резкое снижение температуры ночью - до 4-9° тепла (в западных областях на почве местами заморозки 0-3°), днем до 10-15° тепла. На остальной территории ночью 9-14° (на побережье морей до 17)°, днем 14-19°, в южной части до 22°.

В Киеве 18 сентября ночью небольшой кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Температура ночью 7-9°, днем 13-15°.

В субботу в Украине ожидается холодная погода без осадков. Температура ночью 3-8°, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 15-20° тепла. В Закарпатской области и на юге страны ночью 5-10°, днем 18-23°.

Ветер северный, северо-западный, 3-8 м/с.

В столице 19 сентября осадков не ожидается, ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью 4-6° тепла, днем 15-17° .

Дополнительно: 17 сентября в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 21-23°, в Днепре в пределах Киева 19°.

Темы: погода


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