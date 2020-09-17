Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

65% українців не знають, коли відбудуться місцеві вибори - опитування

Четвер, 17 вересня 2020, 13:07
65% українців не знають, коли відбудуться місцеві вибори - опитування

65% опитаних громадян України не знають дати місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг"

Деталі: При цьому 43% взагалі не знають, коли відбудуться вибори, 19% знають, що вибори десь у жовтні, але дати не знають. Ще 3% назвали інші дати.

І лише 35% опитаних знають точну дату місцевих виборів в Україні.

Про дату місцевих виборів знають переважно лише старші респонденти.

69% опитаних не знають, за якою системою відбудуться місцеві вибори 25 жовтня. Лише 13% впевнено відповіли, що знають, як відбуватиметься голосування, 18% зазначили, що знають про це частково. Відносно вищий рівень обізнаності про систему виборів демонструють старші опитані. Натомість серед наймолодшої вікової групи (18-29 років) майже 80% взагалі нічого не знають про систему виборів.

 

57% респондентів зазначили, що обов’язково візьмуть участь у місцевих виборах. Вагаються (50/50) – 19% респондентів, можливо, візьмуть участь – ще 9% респондентів. Про малоймовірність участі у виборах зазначили 15% респондентів. Відносно вищу готовність до участі у виборах проявляють старші категорії населення, жінки, ті респонденти, у кого вищий рівень обізнаності про дату та систему виборів.

 

Опитування проведене з 12 по 15 вересня в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів).

Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.

Українська правда
Теми: вибориопитуваннямісцева влада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
вибори
Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Росія може відкласти "вибори" на окупованих територіях, якщо ситуація погіршиться − ЦВК
Останні новини
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: