Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

65% українців не знають, коли відбудуться місцеві вибори - опитування

Четвер, 17 вересня 2020, 13:07

65% опитаних громадян України не знають дати місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг"

Деталі: При цьому 43% взагалі не знають, коли відбудуться вибори, 19% знають, що вибори десь у жовтні, але дати не знають. Ще 3% назвали інші дати.

І лише 35% опитаних знають точну дату місцевих виборів в Україні.

Про дату місцевих виборів знають переважно лише старші респонденти.

69% опитаних не знають, за якою системою відбудуться місцеві вибори 25 жовтня. Лише 13% впевнено відповіли, що знають, як відбуватиметься голосування, 18% зазначили, що знають про це частково. Відносно вищий рівень обізнаності про систему виборів демонструють старші опитані. Натомість серед наймолодшої вікової групи (18-29 років) майже 80% взагалі нічого не знають про систему виборів.

 

57% респондентів зазначили, що обов’язково візьмуть участь у місцевих виборах. Вагаються (50/50) – 19% респондентів, можливо, візьмуть участь – ще 9% респондентів. Про малоймовірність участі у виборах зазначили 15% респондентів. Відносно вищу готовність до участі у виборах проявляють старші категорії населення, жінки, ті респонденти, у кого вищий рівень обізнаності про дату та систему виборів.

 

Опитування проведене з 12 по 15 вересня в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів).

Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.

Українська правда
Теми: вибориопитуваннямісцева влада


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Рада визначилася зі списком комісії, яка обиратиме очільника САП

Венедіктова підписала клопотання про арешт Юрченка

Зеленський вимагає більше показових "посадок": Брав хабар – сядеш

Понад 3,5 тисячі хворих на COVID-19 за добу, Харківщина – антилідер

Літак з Кернесом на борту вилетів до Німеччини – ЗМІ

Новини 16 вересня: кандидати на місцевих виборах, конституційність НАБУ

Усі новини...
вибори
На виборах до облрад лідирують "Слуга народу" і ОПЗЖ – опитування
Степанов пояснив, як хворим на COVID-19 проголосувати на виборах
Головні новини середи і ночі: кандидати на місцевих виборах, конституційність НАБУ
Останні новини
13:35
У Чехії вперше виявили понад 2 тисячі випадків коронавірусу за добу
13:33
Навального висунули на Нобелівську премію миру
13:28
фотоГенштаб Збройних сил купує подарункові ручки Parker з позолотою по 9 тисяч
13:16
Фракція "Слуги народу" скасувала засідання щодо постанови про місцеві вибори
13:07
інфографіка65% українців не знають, коли відбудуться місцеві вибори - опитування
13:06
Місцева влада блокує розвиток зв’язку через страх перед "вишками 5G" - Мінцифра
13:01
На виборах до облрад лідирують "Слуга народу" і ОПЗЖ – опитування
12:57
Кернеса доставили в німецьку клініку у протиковідній капсулі. Він при тямі
12:49
Рада відхилила законопроект про надання держгарантій "Укренерго" для погашення "зелених" боргів
12:33
Синоптики попереджають про різке похолодання
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!