65% українців не знають, коли відбудуться місцеві вибори - опитування

65% опитаних громадян України не знають дати місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг"

Деталі: При цьому 43% взагалі не знають, коли відбудуться вибори, 19% знають, що вибори десь у жовтні, але дати не знають. Ще 3% назвали інші дати.

І лише 35% опитаних знають точну дату місцевих виборів в Україні.

Про дату місцевих виборів знають переважно лише старші респонденти.

69% опитаних не знають, за якою системою відбудуться місцеві вибори 25 жовтня. Лише 13% впевнено відповіли, що знають, як відбуватиметься голосування, 18% зазначили, що знають про це частково. Відносно вищий рівень обізнаності про систему виборів демонструють старші опитані. Натомість серед наймолодшої вікової групи (18-29 років) майже 80% взагалі нічого не знають про систему виборів.

57% респондентів зазначили, що обов’язково візьмуть участь у місцевих виборах. Вагаються (50/50) – 19% респондентів, можливо, візьмуть участь – ще 9% респондентів. Про малоймовірність участі у виборах зазначили 15% респондентів. Відносно вищу готовність до участі у виборах проявляють старші категорії населення, жінки, ті респонденти, у кого вищий рівень обізнаності про дату та систему виборів.

Опитування проведене з 12 по 15 вересня в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів).

Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.