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65% украинцев не знают, когда состоятся местные выборы – опрос

Четверг, 17 сентября 2020, 13:07
65% украинцев не знают, когда состоятся местные выборы – опрос

65% опрошенных граждан Украины не знают даты местных выборов, которые состоятся 25 октября.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг"

Детали: При этом 43% вообще не знают, когда состоятся выборы, 19% знают, что выборы где-то в октябре, но даты не знают. Еще 3% назвали другие даты.

И только 35% опрошенных знают точную дату местных выборов в Украине.

О дате местных выборов знают преимущественно только старшие респонденты.

69% опрошенных не знают, по какой системе будут проходить местные выборы 25 октября. Лишь 13% уверенно ответили, что знают, как будет происходить голосование, 18% отметили, что знают об этом частично. Относительно более высокий уровень осведомленности о системе выборов демонстрируют старшие опрошенные. Зато среди самой молодой возрастной группы (18-29 лет) почти 80% вообще ничего не знают о системе выборов.

 

57% респондентов отметили, что обязательно примут участие в местных выборах. Колеблются (50/50) – 19% респондентов, возможно, примут участие еще 9% респондентов. О маловероятности участия в выборах отметили 15% респондентов. Относительно высокую готовность к участию в выборах проявляют старшие категории населения, женщины, те респонденты, у кого выше уровень осведомленности о дате и системе выборов.

 

Опрос проведен с 12 по 15 сентября во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Метод опроса CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки телефонных номеров).

Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Украинская правда

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Темы: виборыопросместная власть
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