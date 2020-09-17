У Чехії вперше виявили понад 2 тисячі випадків коронавірусу за добу

У Чехії вперше з початку епідемії виявили понад 2 тисячі нових випадків коронавірусу за добу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

У середу аналізи підтвердили зараження у 2139 осіб, що на 464 більше, ніж у вівторок.

За більш ніж півроку у Чехії коронавірусом заразилися 41 032 людини, майже три п'ятих з яких вже одужали.

В даний час в країні налічується 17 619 активних випадків коронавірусу.

У більшості інфікованих людей захворювання протікає в легкій формі.

Однак кількість госпіталізованих зростає. Так, за останній тиждень число госпіталізацій зросло на третину.

81 пацієнт перебуває у важкому стані – це число за останній тиждень зросло на чверть.

З початку вересня число людей, які померли від коронавірусу, стало збільшуватися. Наразі від початку епідемії померли 482 людини, з них 58 – пацієнти, які померли протягом вересня.

Нагадаємо, влітку у центрі Праги на знаменитому Карловому мосту провели вечірку, щоб "символічно попрощатися" з коронавірусом.