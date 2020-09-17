Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Чехии впервые обнаружили более 2 тысяч случаев коронавируса за сутки

Четверг, 17 сентября 2020, 13:35

В Чехии впервые с начала эпидемии обнаружили более 2 тысяч новых случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

В среду анализы подтвердили заражение у 2139 человек, что на 464 больше, чем во вторник.

За более чем полгода в Чехии коронавирусом заразились 41 032 человека, почти три пятых из которых уже выздоровели.

В настоящее время в стране насчитывается 17 619 активных случаев коронавируса.

У большинства инфицированных людей заболевание протекает в легкой форме.

Однако количество госпитализированных растет. Так, за последнюю неделю число госпитализаций выросло на треть.

81 пациент находится в тяжелом состоянии – это число за последнюю неделю выросло на четверть.

С начала сентября число людей, умерших от коронавируса, стало увеличиваться. Сейчас с начала эпидемии умерли 482 человека, из них 58 – пациенты, которые умерли в течение сентября.

Темы: ЧехиякоронавирусCovid-2019


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кернеса доставили в немецкую клинику в противоковидной капсуле. Он в сознании

Рада определилась со списком комиссии, которая будет выбирать главу САП

Венедиктова подписала ходатайство об аресте Юрченко

Зеленский требует больше показательных "посадок": Брал взятку – сядешь

Более 3,5 тысячи больных COVID-19 за сутки, Харьковщина – антилидер

Самолет с Кернесом на борту вылетел в Германию – СМИ

Все новости...
Чехия
Саммит глав центральноевропейских государств будет сосредоточен на Беларуси – СМИ
В Чехии впервые с начала эпидемии почти 800 заражений коронавирусом
Лихтенштейн хочет отсудить у Чехии утраченное после Второй мировой имущество
Последние новости
13:51
Рада приняла за основу законопроект о снижении НДС для агросектора до 14%
13:35
В Чехии впервые обнаружили более 2 тысяч случаев коронавируса за сутки
13:33
Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира
13:28
фотоГенштаб Вооруженных сил покупает подарочные ручки Parker с позолотой по 9 тысяч
13:16
Фракция "Слуги народа" отменила заседание по постановлению о местных выборах
13:07
инфографика65% украинцев не знают, когда состоятся местные выборы – опрос
13:06
Местные власти блокируют развитие связи из-за страха перед "вышками 5G" - Минцифра
13:01
На выборах в облсоветы лидируют "Слуга народа" и ОПЗЖ – опрос
12:57
Кернеса доставили в немецкую клинику в противоковидной капсуле. Он в сознании
12:49
Рада отклонила законопроект о предоставлении госгарантий "Укрэнерго" для погашения "зеленых" долгов
Все новости...