В Чехии впервые обнаружили более 2 тысяч случаев коронавируса за сутки

В Чехии впервые с начала эпидемии обнаружили более 2 тысяч новых случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

В среду анализы подтвердили заражение у 2139 человек, что на 464 больше, чем во вторник.

За более чем полгода в Чехии коронавирусом заразились 41 032 человека, почти три пятых из которых уже выздоровели.

В настоящее время в стране насчитывается 17 619 активных случаев коронавируса.

У большинства инфицированных людей заболевание протекает в легкой форме.

Однако количество госпитализированных растет. Так, за последнюю неделю число госпитализаций выросло на треть.

81 пациент находится в тяжелом состоянии – это число за последнюю неделю выросло на четверть.

С начала сентября число людей, умерших от коронавируса, стало увеличиваться. Сейчас с начала эпидемии умерли 482 человека, из них 58 – пациенты, которые умерли в течение сентября.