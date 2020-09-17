Європарламент схвалив резолюцію, якою визнає Координаційну раду опозиції Білорусі

Європарламент більшістю голосів схвалив резолюцію щодо ситуації у Білорусі, у якій наголошує на невизнанні результатів президенських виборів у Білорусі, пропонує визнати Координаційну раду опозиції представницьким органом білоруського народу та закликає до санкцій проти режиму Лукашенка.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"За" проголосували 574 парламентарі - абсолютна більшість, 37 - "проти", 82 - утрималися.

Проєкт резолюції був внесений від імені 5 груп, які контролюють переважну більшість голосів у Європарламенті - Європейської народної партії, соціал-демократів, лібералів (Renew), Зелених та консерваторів.

Ключові положення проєкту, про який вчора писала "Європейська правда", залишилися незмінними.

Парламентарі "вітають Координаційну раду як представницький орган людей, які прагнуть демократичних змін у Білорусі, відкритий для усіх зацікавлених сторін з політикуму та суспільства" та закликають Єврокомісію й інші органи ЄС "надати підтримку демократичній опозиції Білорусі, включно із Координаційною радою".

Євродепутати наголошують, що "не визнають результати так званих президенських виборів у Білорусі 9 серпня, оскільки вони походили з кричущими порушеннями усіх міжнародних стандартів, та не визнаватимуть Александра Лукашенка президентом Білорусі після завершення його чинного терміну на посаді".

Також зазначається, що "багато громадян Білорусі вважають Світлану Тихановську переможцем президентських виборів та новообраним президентом".

Депутати засуджують репресії проти опозиції та мирних протестувальників, вимагають негайного звільнення затриманих та розслідування випадків насильства і тортур, висловлюють рішучу підтримку майбутнім санкціям ЄС проти посадовців режиму Лукашенка.

Окрім того, вони закликають Раду ЄС створити загальноєвропейський механізм, який дозволив би невідкладно вживати заходів щодо осіб та організацій, причетних до грубих порушень прав людини.

Парламентарі закликають переглянути політику ЄС щодо Білорусі, аби посилити підтримку громадянського суспільства й медіа, але при цьому заморозити будь-яке фінансування для нинішнього уряду Білорусі та контрольованих урядом проєктів, включно з фінансуванням через ЄІБ та ЄБРР, та заморозити перемовини щодо пріоритетів партнерства ЄС-Білорусь до проведення чесних та прозорих президентських виборів.

Країн-членів закликають створити "гуманітарний коридор" і особливу процедуру отримання віз для громадян Білорусі, які через свою позицію шукатимуть притулку або для тих, хто потребуватиме лікування після травм, отриманих на протестах.

Також європарламентарі засуджують "гібридне втручання РФ у Білорусі, зокрема шляхом делегування так званих медіаекспертів у держЗМІ Білорусі та радників до військових і правоохоронних органів" та закликають російську владу припинити відкрите чи приховане втручання у внутрішні справи Білорусі, наголошуючи, що Лукашенко "не має політичного чи морального права укладати будь-які угоди від імені Білорусі, у тому числі з російською владою, які можуть загрожувати суверенітету і територіальній цілісності Білорусі".