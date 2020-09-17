Европарламент принял резолюцию, которой признает Координационный совет оппозиции Беларуси

Европарламент большинством голосов принял резолюцию по ситуации в Беларуси, в которой говорит о непризнании результатов президенских выборов в Беларуси, признает Координационный совет оппозиции представительным органом белорусского народа и призывает к санкциям против режима Лукашенко.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"За" проголосовали 574 парламентария - абсолютное большинство, 37 - "против", 82 - воздержались.

Ключевые положения проекта, о котором вчера писала "Европейская правда", не изменились.

Парламентарии "приветствуют Координационный совет как представительный орган людей, которые стремятся к демократическим переменам в Беларуси, открытый для всех заинтересованных сторон из политикума и общества" и призывают Еврокомиссию и другие органы ЕС "оказать поддержку демократической оппозиции Беларуси, включительно с Координационным советом, который возглавляет Светлана Тихановская", а также поощряют посредничество ОБСЕ в диалоге для поиска выхода из кризиса.

Евродепутаты отмечают, что "не признают результаты так называемых президенских выборов в Беларуси 9 августа, поскольку они происходили с вопиющими нарушениями всех международных стандартов, и не будут признавать Александра Лукашенко президентом Белоруссии после завершения его действующего срока в должности".

Также отмечается, что "многие граждане Беларуси считают Светлану Тихановскую победителем президентских выборов и новоизбранным президентом".

Депутаты осуждают репрессии против оппозиции и мирных протестующих, требуют немедленного освобождения задержанных и расследования случаев чрезмерного применения силы и пыток, выражают решительную поддержку будущим санкциям ЕС против должностных лиц режима Лукашенко, причастных к фальсификации выборов и репрессиям.

Кроме того, они призывают Совет ЕС создать общеевропейский механизм, который позволил бы безотлагательно принимать меры в отношении лиц и организаций, причастных к грубым нарушениям прав человека.