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Прив'язали до дерева і пограбували: під Києвом викрали молодого хлопця

Четвер, 17 вересня 2020, 14:08
Прив'язали до дерева і пограбували: під Києвом викрали молодого хлопця

У місті Буча, що під Києвом, невідомі біля банкомату силоміць заштовхали молодого чоловіка до автівки, вивезли в ліс, побили, пограбували, прив'язали до дерева і покинули.

Джерело: сайт Нацполіції

Деталі: Про викрадення людини до поліції повідомив свідок.

Для затримання зловмисників поліція ввела спеціальну операцію. Авто викрадачів розшукали у сусідньому місті Ірпінь. В машині були водій та пасажир. Один з них уродженець Сумщини, інший - громадянин Грузії. Саме вони виявилися викрадачами.

 

Під час обшуку в автівці зловмисників поліція виявила: гранату, запал, ножі, рації, рукавиці та мотузки. Вдома у них знайшли зброю та ніж.

Потерпілого 21-річного хлопця поліцейські розшукали у лісосмузі. Зловмисники відібрали у нього сумку з особистими речами та поїхали в невідомому напрямку, залишивши прив'язаним до дерева.

 

Наразі грабіжники перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. За даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини".

 

Українська правда
Теми: Київнадзвичайна подіякримінал
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