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Привязали к дереву и ограбили: под Киевом похитили молодого парня

Четверг, 17 сентября 2020, 14:08
Привязали к дереву и ограбили: под Киевом похитили молодого парня

В городе Буча, что под Киевом, неизвестные возле банкомата силой затолкали молодого человека в машину, вывезли в лес, избили, ограбили, привязали к дереву и бросили.

Источник: сайт Нацполиции

Детали: О похищении человека в полицию сообщил свидетель.

Для задержания злоумышленников полиция ввела специальную операцию. Авто угонщиков разыскали в соседнем городе Ирпень. В машине были водитель и пассажир. Один из них уроженец Сумщины, другой - гражданин Грузии. Именно они оказались похитителями.

 

Во время обыска в машине злоумышленников полиция обнаружила: гранату, запал, ножи, рации, перчатки и веревки. Дома у них нашли оружие и нож.

 

Пострадавшего 21-летнего парня полицейские разыскали в лесополосе. Злоумышленники отобрали у него сумку с личными вещами и уехали в неизвестном направлении, оставив привязанным к дереву.

Сейчас грабители находятся в изоляторе временного содержания. По данному факту открыли уголовное производство по статье "Незаконное лишение свободы или похищение человека".

 

Украинская правда

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Темы: Киевчрезвычайное происшествиекриминал
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