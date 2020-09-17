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Тихановська зареєструвалася в Instagram як "Президент Свєта"

Четвер, 17 вересня 2020, 14:43

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська вперше завела офіційний профіль у соцмережі Instagram і взяла собі нік president.sveta.

Джерело: телеграм-канал Тихановської "Пул Першої"

Деталі: Знайти її в соціальній мережі можна за цим посиланням.

Вона підкреслила, що "це єдиний офіційний профіль обраного білоруським народом президента".

А перший пост, який Тихановська опублікувала в Instagram, – це звернення до білорусів.

Пряма мова: "Дорогі білоруси! Всі ми з вами цього року зробили усвідомлений вибір - йти назустріч новій, вільній Білорусі.

Я розумію, що для перемоги потрібно використовувати всі можливі канали, і тому з'явився цей аккаунт – моя єдина актуальна персональна сторінка.

Вона буде більш неформальною, ніж мій офіційний ТГ-канал "Пул Першої" – адже тут я зможу бачити ваші коментарі, реакції і позначки. І, в першу чергу, я повинна сказати, що ви – герої! Без вас ми, і я особисто, не змогли б пройти такий великий шлях. Дякую вам!"

Українська правда
Теми: ТихановськасоцмережіБілорусьопозиція


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