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Тихановская зарегистрировалась в Instagram как "Президент Света"

Четверг, 17 сентября 2020, 14:43
Тихановская зарегистрировалась в Instagram как Президент Света

Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская впервые завела официальный профиль в соцсети Instagram и взяла себе ник prezident.sveta.

Источник: телеграм-канал Тихановской "Пул Первой"

Детали: Найти ее в социальной сети можно по этой ссылке.

Она подчеркнула, что "это единственный официальный профиль избранного беларусским народом президента".

А первый пост, который Тихановская опубликовала в Instagram, – это обращение к беларусам.

Прямая речь: "Дорогие беларусы! Все мы с вами в этом году сделали осознанный выбор - идти навстречу новой, свободной Беларуси.

Я понимаю, что для победы нужно использовать все возможные каналы, и поэтому появился этот аккаунт – моя единственная актуальная персональная страница.

Она будет более неформальной, чем мой официальный ТГ-канал "Пул Первой" – ведь здесь я смогу видеть ваши комментарии, реакции и отметки. И, в первую очередь, я должна сказать, что вы – герои! Без вас мы, и я лично, не смогли бы пройти такой большой путь. Спасибо вам!"

Украинская правда

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Темы: ТихановскаясоцсетиБеларусьоппозиция
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