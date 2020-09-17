Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Тихановская зарегистрировалась в Instagram как "Президент Света"

Четверг, 17 сентября 2020, 14:43

Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская впервые завела официальный профиль в соцсети Instagram и взяла себе ник president.sveta.

Источник: телеграм-канал Тихановской "Пул Первой"

Детали: Найти ее в социальной сети можно по этой ссылке.

Она подчеркнула, что "это единственный официальный профиль избранного беларусским народом президента".

А первый пост, который Тихановская опубликовала в Instagram, – это обращение к беларусам.

Прямая речь: "Дорогие беларусы! Все мы с вами в этом году сделали осознанный выбор - идти навстречу новой, свободной Беларуси.

Я понимаю, что для победы нужно использовать все возможные каналы, и поэтому появился этот аккаунт – моя единственная актуальная персональная страница.

Она будет более неформальной, чем мой официальный ТГ-канал "Пул Первой" – ведь здесь я смогу видеть ваши комментарии, реакции и отметки. И, в первую очередь, я должна сказать, что вы – герои! Без вас мы, и я лично, не смогли бы пройти такой большой путь. Спасибо вам!"

Украинская правда
Темы: ТихановскаясоцсетиБеларусьоппозиция


powered by lun.ua
Главное сегодня

Европарламент принял резолюцию, которой признает Координационный совет оппозиции Беларуси

Кернеса доставили в немецкую клинику в противоковидной капсуле. Он в сознании

Рада определилась со списком комиссии, которая будет выбирать главу САП

Венедиктова подписала ходатайство об аресте Юрченко

Зеленский требует больше показательных "посадок": Брал взятку – сядешь

Более 3,5 тысячи больных COVID-19 за сутки, Харьковщина – антилидер

Все новости...
Тихановская
Тихановская – Путину: Все соглашения с нелегитимным Лукашенко пересмотрит новая власть
Тихановская предприняла попытку спасти от Лукашенко Координационный совет
Я не хотела бы, чтобы Россия или другие страны вмешивались в наши дела – Тихановская
Последние новости
14:50
Рада перенаправит "Укравтодору" 2,2 миллиарда гривен субсидий
14:50
В Кремле заявили, что до Нового года о "нормандской встрече" говорить рано
14:48
"Помощник" нардепа Юрченко уже вышел из СИЗО
14:43
Тихановская зарегистрировалась в Instagram как "Президент Света"
14:33
Фонд госимущества выставил на аукцоин второй завод "Укрспирта"
14:29
Языковой омбудсмен против отмены обязательного ВНО по украинской литературе
14:19
Украина показала в ОБСЕ, как боевики укрепляют позиции на Донбассе несмотря на договоренности
14:18
Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
14:12
Верховная Рада собирается вернуть семьям новорожденных "пакет малыша"
14:10
Европарламент принял резолюцию, которой признает Координационный совет оппозиции Беларуси
Все новости...