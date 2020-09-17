Тихановская зарегистрировалась в Instagram как "Президент Света"
Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская впервые завела официальный профиль в соцсети Instagram и взяла себе ник president.sveta.
Источник: телеграм-канал Тихановской "Пул Первой"
Детали: Найти ее в социальной сети можно по этой ссылке.
Она подчеркнула, что "это единственный официальный профиль избранного беларусским народом президента".
А первый пост, который Тихановская опубликовала в Instagram, – это обращение к беларусам.
Прямая речь: "Дорогие беларусы! Все мы с вами в этом году сделали осознанный выбор - идти навстречу новой, свободной Беларуси.
Я понимаю, что для победы нужно использовать все возможные каналы, и поэтому появился этот аккаунт – моя единственная актуальная персональная страница.
Она будет более неформальной, чем мой официальный ТГ-канал "Пул Первой" – ведь здесь я смогу видеть ваши комментарии, реакции и отметки. И, в первую очередь, я должна сказать, что вы – герои! Без вас мы, и я лично, не смогли бы пройти такой большой путь. Спасибо вам!"