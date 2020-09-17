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Рада заборонила близьким депутатів ставати їх помічниками-консультантами

Четвер, 17 вересня 2020, 15:57
Рада заборонила близьким депутатів ставати їх помічниками-консультантами

Верховна Рада ухвалила закон, який забороняє близьким родичам ставати помічниками-консультантами депутатів усіх рівнів: як Верховної Ради, так і місцевих рад і Верховної Ради АР Крим.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Деталі: За відповідний законопроект №2203 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження спільної роботи близьких осіб" проголосували 252 народних депутати.

Документом вносяться зміни до законів "Про запобігання корупції", "Про статус народного депутата України", "Про статус депутатів місцевих рад", "Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим" та до Положення про помічника-консультанта народного депутата України.

Згідно із законодавчою ініціативою, близькі особи - це чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний і двоюрідний брати, рідний і двоюрідна сестри, рідний брат і сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, бабка, прадід, прабабуся, онук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько і мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач або усиновлений, опікун або піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб'єкта.

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