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Рада запретила близким депутатов становиться их помощниками-консультантами

Четверг, 17 сентября 2020, 15:57
Рада запретила близким депутатов становиться их помощниками-консультантами

Верховная Рада приняла закон, который запрещает близким родственникам становиться помощниками-консультантами депутатов всех уровней: как Верховной Рады, так и местных советов и Верховной Рады АР Крым.

Источник: Интерфакс-Украина

Детали: За соответствующий законопроект №2203 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения совместной работы близких лиц" проголосовали 252 народных депутата.

Документом вносятся изменения в законы "О предотвращении коррупции", "О статусе народного депутата Украины", "О статусе депутатов местных советов", "О статусе депутата Верховной Рады Автономной республики Крым" и в Положение о помощнике-консультанте народного депутата Украины.

Согласно законодательной инициативе, близкие лица - это муж, жена, отец, мать, отчим, мачеха, сын, дочь, пасынок, падчерица, родной и двоюродный братья, родной и двоюродная сестры, родной брат и сестра жены (мужа), племянник, племянница, родной дядя, родная тетя, дед, бабка, прадед, прабабушка, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невестка, тесть, теща, свекор, свекровь, отец и мать жены (мужа) сына (дочери), усыновитель или усыновленный, опекун или попечитель, лицо, находящееся под опекой или попечительством указанного субъекта.

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