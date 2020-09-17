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В МЗС РФ кажуть Польщі і не сподіватися на видачу диспетчерів у справі Смоленської катастрофи

Четвер, 17 вересня 2020, 17:04

В МЗС РФ заявили, що Польща марно сподівається, що Росія видасть їй трьох авіадиспетчерів, яких звинувачують в умисних діях, які призвели до катастрофи літака з польським президентом на борту у 2010 році.

Про це заявила представниця МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

Захарова звинуватила польську владу у розкручуванні конспірологічних версій катастрофи з метрою звинуватити російську сторону.

"Через роки Варшава, ігноруючи факти, доводячи ситуацію до абсурду, намагається, мабуть, заробити на трагедії політичні очки і звинуватити в тому, що трапилося Росію... Ми закликаємо партнерів припинити цей спектакль, припинити цькування російських диспетчерів. Всі спроби Варшави домогтися їх видачі марні. Згідно з нашою конституцією, Росія не має права нікому ні за яких обставин видавати своїх громадян", - зазначила вона.

Як повідомлялося, польська прокуратура подала до суду клопотання про тимчасовий арешт трьох диспетчерів, які перебували на службі 10 квітня 2010 року в аеропорту Смоленська.

У квітні 2017 року прокуратура винесла постанову про зміну звинувачень, що були висунуті в 2015 році російським диспетчерам, – з ненавмисного заподіяння катастрофи на умисні дії, які призвели до катастрофи.

Прокурори припустили, що підозрювані, дозволивши зниження літака і пробний підхід до посадки, передбачали, що може статися катастрофа, і погодилися на неї.

У лютому 2016 року Росія відмовила Польщі у вчиненні дій, пов'язаних з висуненням звинувачень, двом диспетчерам.

Як відомо, 10 квітня 2010 року неподалік від аеродрому "Сєвєрний", що поблизу Смоленська, розбився польский літак Ту-154.

У катастрофі загинуло 96 осіб, зокрема президент Лех Качинський. Польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського злочину.

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