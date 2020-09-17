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В МИД РФ говорят Польше и не надеяться на выдачу диспетчеров по делу Смоленской катастрофы

Четверг, 17 сентября 2020, 17:04

В МИД РФ заявили, что Польша напрасно надеется, что Россия выдаст ей трех авиадиспетчеров, которых обвиняют в умышленных действиях, которые привели к катастрофе самолета с польским президентом на борту в 2010 году.

Об этом заявила представительница МИД РФ Мария Захарова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

Захарова обвинила польские власти в раскрутке конспирологических версий катастрофы с целью обвинить российскую сторону.

"Через годы Варшава, игнорируя факты, доводя ситуацию до абсурда, пытается, видимо, заработать на трагедии политические очки и обвинить в случившемся Россию... Мы призываем партнеров прекратить этот спектакль, прекратить травлю российских диспетчеров. Все попытки Варшавы добиться их выдачи тщетны. Согласно нашей конституции, Россия не имеет права никому ни при каких обстоятельствах выдавать своих граждан", - подчеркнула она.

Как сообщалось, польская прокуратура подала в суд ходатайство о временном аресте трех диспетчеров, которые находились на службе 10 апреля 2010 года в аэропорту Смоленска.

В апреле 2017 года прокуратура вынесла постановление об изменении обвинений, что были выдвинуты в 2015 году российским диспетчерам, – с непреднамеренного причинения катастрофы на умышленные действия, которые привели к катастрофе.

Прокуроры предположили, что подозреваемые, разрешив снижение самолета и пробный подход к посадке, предсказывали, что может произойти катастрофа, и согласились на нее.

В феврале 2016 года Россия отказала Польше в совершении действий, связанных с выдвижением обвинения двум диспетчерам.

Как известно, 10 апреля 2010 года неподалеку от аэродрома "Северный", что под Смоленском разбился польский самолет Ту-154.

В катастрофе погибло 96 человек, в том числе президент Лех Качиньский. Польская делегация направлялась на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского преступления.

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