Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Бойовики знову порушили перемир'я

Четвер, 17 вересня 2020, 17:44

Упродовж поточної доби, 17 вересня, було зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Росії.

Джерело: штаб операції Об'єднаних сил у Facebook

Деталі: Зокрема, неподалік Новогригорівки підрозділи бойовиків відкрили провокаційний вогонь зі стрілецької зброї в бік українських позицій. У штабі зазначили, що неприцільні постріли не становили загрози для українських воїнів, тож наші захисники зброю у відповідь не застосовували.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед українських військовослужбовців немає.

У штабі наголосили, що військові Об’єднаних сил повністю дотримуються режиму припинення вогню, а ситуація в районі проведення ООС залишається повністю контрольованою українськими захисниками.

Українська правда
Теми: ДонбасОРДЛОперемир’я


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Юрченка виключили з фракції, йому вручили підозру і просять 6,5 млн застави

Зеленський про нардепа Юрченка: Обов’язково сяде в тюрму

"Помічник" нардепа Юрченка вже вийшов із СІЗО

Європарламент схвалив резолюцію, якою визнає Координаційну раду опозиції Білорусі

Кернеса доставили в німецьку клініку у протиковідній капсулі. Він при тямі

Рада визначилася зі списком комісії, яка обиратиме очільника САП

Усі новини...
Донбас
Бойовики у ТКГ ставлять ультиматум: хочуть міняти полонених на рішення Ради
Україна показала в ОБСЄ, як бойовики укріплюють позиції на Донбасі попри домовленості
РФ звинувачує Україну у виході із домовленостей про перемир’я на Донбасі
Останні новини
18:07
Силовики вирахували і оголосили в розшук злодія, який обікрав квартиру Клочкової
18:02
Новий голова УЗ заявив, що від нього в уряді очікують економічного "дива"
18:01
фотоВ Україні викрили міжрегіональну мережу ботоферм
17:52
Посольства ЄС і США: від прозорості обрання керівника САП залежить подальша підтримка України
17:45
Рада ухвалила в першому читанні закон, що спрощує притягнення до відповідальності бойовиків
17:44
Бойовики знову порушили перемир'я
17:27
Гривня на закритті міжбанку ослабла
17:21
фотоНа столичному Андріївському узвозі стався вибух, двоє людей у лікарні
17:04
В МЗС РФ кажуть Польщі і не сподіватися на видачу диспетчерів у справі Смоленської катастрофи
17:04
Шахта "Надія": Рада виділила 47 мільйонів на закриття боргів із зарплати
Усі новини...