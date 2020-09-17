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Бойовики знову порушили перемир'я

Четвер, 17 вересня 2020, 17:44
Бойовики знову порушили перемир'я

Упродовж поточної доби, 17 вересня, було зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Росії.

Джерело: штаб операції Об'єднаних сил у Facebook

Деталі: Зокрема, неподалік Новогригорівки підрозділи бойовиків відкрили провокаційний вогонь зі стрілецької зброї в бік українських позицій. У штабі зазначили, що неприцільні постріли не становили загрози для українських воїнів, тож наші захисники зброю у відповідь не застосовували.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед українських військовослужбовців немає.

У штабі наголосили, що військові Об’єднаних сил повністю дотримуються режиму припинення вогню, а ситуація в районі проведення ООС залишається повністю контрольованою українськими захисниками.

Українська правда
Теми: ДонбасОРДЛОперемир’я
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