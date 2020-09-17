Боевики снова нарушили перемирие

В течение четверга, 17 сентября, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований России.

Источник: штаб Операции Объединенных сил в Facebook

Детали: В частности, неподалеку от Новогригорьевки подразделения боевиков открыли провокационный огонь из стрелкового оружия в сторону украинских позиций. В штабе отметили, что неприцельные выстрелы не представляли угрозы для украинских воинов, поэтому наши защитники оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских военнослужащих нет.

В штабе подчеркнули, что военные Объединенных сил полностью соблюдают режим прекращения огня, а ситуация в районе проведения ООС остается полностью контролируемой украинскими защитниками.