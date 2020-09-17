Посольства ЄС і США: від прозорості обрання керівника САП залежить подальша підтримка України

Представництво ЄС і посольство США в Україні прямо заявили, що від прозорості обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залежатиме подальша підтримка України.

Як пише "Європейська правда", така заява синхронно з’явилася в офіційних Twitter обох посольств.

"ЄС та США взяли до відома рішення Верховної Ради про призначення членів комісії для вибору спеціалізованого антикорупційного прокурора. Комісія повинна розпочати прозорий процес, в основі якого - доброчесність та заслуги кандидатів. Від цього буде залежати наша подальша підтримка", - йдеться у повідомленні.

🇪🇺🇺🇸 take note of @ua_parliament decision to appoint members to the commission to choose the Specialized Anti-Corruption Prosecutor. The commission needs to embark on a transparent process with candidates' integrity and merits at its core. Our further support will depend upon it. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) September 17, 2020

Нагадаємо, cьогоднІ, 17 вересня, Верховна Рада затвердила представників у конкурсну комісію з обрання глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, попри застереження західних партнерів.

До складу комісії, яка проведе конкурс на зайняття адміністративних посад в САП, повинні увійти 11 осіб, сім з яких призначає Рада, чотирьох - рада прокурорів.

🇪🇺🇺🇸 взяли до відома рішення @verkhovna_rada про призначення членів комісії для вибору спеціалізованого антикорупційного прокурора. Комісія повинна розпочати прозорий процес, в основі якого - доброчесність та заслуги кандидатів. Від цього буде залежати наша подальша підтримка. — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) September 17, 2020

У Європарламенті вже заявили про загрозу для безвізового режиму з ЄС у зв'язку з проблемною процедурою відбору керівника САП. Попередження про це та про фінансові ризики лунали і до сьогодні.

Раніше ключові європейські держави та Світовий банк письмово звернулися до Верховної ради та попередили про проблеми у проєкті рішення щодо процедури заміни керівника САП Назара Холодницького.

Прозоре та відповідне до критеріїв обрання нового очільника САП є одним з критеріїв надання 600 млн євро макрофінансової допомоги ЄС. Також це є одним з критеріїв за так званим механізмом призупинення безвізу з боку Євросоюзу.