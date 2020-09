Посольства ЄС і США: від прозорості обрання керівника САП залежить подальша підтримка України

Представництво ЄС і посольство США в Україні прямо заявили, що від прозорості обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залежатиме подальша підтримка України.

Як пише "Європейська правда", така заява синхронно з’явилася в офіційних Twitter обох посольств.

"ЄС та США взяли до відома рішення Верховної Ради про призначення членів комісії для вибору спеціалізованого антикорупційного прокурора. Комісія повинна розпочати прозорий процес, в основі якого - доброчесність та заслуги кандидатів. Від цього буде залежати наша подальша підтримка", - йдеться у повідомленні.

🇪🇺🇺🇸 take note of @ua_parliament decision to appoint members to the commission to choose the Specialized Anti-Corruption Prosecutor. The commission needs to embark on a transparent process with candidates' integrity and merits at its core. Our further support will depend upon it.