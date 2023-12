Посольства ЕС и США: от прозрачности избрания руководителя САП зависит поддержка Украины

Представительство ЕС и посольство США в Украине прямо заявили, что от прозрачности избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.

Как пишет "Европейская правда", такое заявление синхронно появилось в официальных Twitter обоих посольств.

"ЕС и США приняли к сведению решение Верховной Рады о назначении членов комиссии для выбора специализированного антикоррупционного прокурора. Комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого - добродетель и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть наша дальнейшая поддержка", - говорится в сообщении.

🇪🇺🇺🇸 take note of @ua_parliament decision to appoint members to the commission to choose the Specialized Anti-Corruption Prosecutor. The commission needs to embark on a transparent process with candidates' integrity and merits at its core. Our further support will depend upon it.