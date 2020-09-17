В Україні викрили міжрегіональну мережу ботоферм
Українські правоохоронці заблокували діяльність міжрегіональної мережі ботоферм, яка діяла на території Києва та Запорізької області.
Джерело: Київська міська прокуратура у Facebook
Деталі: Ботоферма мала потужність у приблизно 3,5 тисячі ботів. Її організатори керували обліковими записами у соціальних мережах, електронними поштовими скриньками та електронними гаманцями з використанням фейкових персональних даних. Для реєстрації акаунтів, окрім українських, також використовувались іноземні SIM-картки операторів зв’язку.
Вказані послуги надавалися в інтересах третіх осіб для інспірування соціальних конфліктів, поширення брехні щодо політичних конкурентів, підбурювання до протестів тощо.
Під час обшуків за адресами розташування обладнання вилучено технічне забезпечення, понад 6000 сім-карток та інші речові докази.
Слідчі дії тривають. Встановлюються особи, причетні до організації діяльності ботоферм.