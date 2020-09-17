В Украине разоблачили межрегиональную сеть ботоферм

Украинские правоохранители заблокировали деятельность межрегиональной сети ботоферм, которая действовала на территории Киева и Запорожской области.

Источник: Киевская городская прокуратура в Facebook

Детали: Ботоферма имела мощность примерно в 3,5 тысячи ботов. Ее организаторы руководили учетными записями в социальных сетях, электронными почтовыми ящиками и электронными кошельками с использованием фейковых персональных данных. Для регистрации аккаунтов, кроме украинских, также использовались иностранные SIM-карты операторов связи.

Указанные услуги предоставлялись в интересах третьих лиц для инспирирования социальных конфликтов, распространения лжи о политических конкурентах, подстрекательства к протестам и тому подобного.

Во время обысков по адресам расположения оборудования изъято техническое обеспечение, более 6000 сим-карт и другие вещественные доказательства.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются лица, причастные к организации деятельности ботоферм.