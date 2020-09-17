Силовики вирахували і оголосили в розшук злодія, який обікрав квартиру Клочкової

Столичні правоохоронці оголосили в розшук зловмисника, який обікрав квартиру відомої української плавчині.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: За даними слідства, підозрюваний - 32-річний громадянин Грузії, без місця реєстрації та постійного місця проживання на території України. Його вирахували зокрема за відбитками пальців.

Пряма мова Максимець: "Він є підозрюваним в іншому провадженні за аналогічним фактом. Коли порівняли відбитки пальців та взуття зрозуміли, хто це. Наразі він переховується, тому оголошений у розшук".

Деталі: Олімпійська чемпіонка з плавання Яна Клочкова стала жертвою крадіїв у день свого народження 7-го серпня 2020 року

Невідомі особи шляхом підбору ключа відчинили двері квартири у житловому будинку по вулиці Кудряшова та викрали речі, які належать чотирикратній олімпійській чемпіонці.

Серед викраденого ноутбук, годинники, прикраси та інші речі на загальну суму близько 350 тисяч гривень.

Досудове розслідування здійснює Солом’янське управління поліції ГУ НП у місті Києві.