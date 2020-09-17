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Силовики вычислили и объявили в розыск вора, который обокрал квартиру Клочковой

Четверг, 17 сентября 2020, 18:07
Силовики вычислили и объявили в розыск вора, который обокрал квартиру Клочковой

Столичные правоохранители объявили в розыск злоумышленника, который обокрал квартиру известной украинской пловчихи.

Источник: Киевская городская прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: По данным следствия, подозреваемый - 32-летний гражданин Грузии, без места регистрации и постоянного места жительства на территории Украины. Его вычислили в частности по отпечаткам пальцев.

Прямая речь Максимец: "Он является подозреваемым в другом производстве по аналогичному факту. Когда сравнили отпечатки пальцев и обуви поняли, кто это. Сейчас он скрывается, поэтому объявлен в розыск".

Детали: Олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова стала жертвой воров в день своего рождения 7-го августа 2020 года.

Неизвестные лица путем подбора ключа открыли дверь квартиры в жилом доме по улице Кудряшова и похитили вещи, которые принадлежат четырехкратной олимпийской чемпионке.

Среди похищенного ноутбук, часы, украшения и другие вещи на общую сумму около 350 тысяч гривен.

Досудебное расследование осуществляет Соломенское управление полиции ГУ ЧП в Киеве.

Украинская правда

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Темы: Киевпрокуратура
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