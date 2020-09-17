Венедіктова просить Шмигаля не урізати прокурорам зарплати

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова звернулася до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням переглянути законопроєкт про держбюджет на 2021 рік з метою недопущення скорочення вдвічі заробітної плати прокурорів.

Джерело: сайт Офісу генпрокурора

Деталі: Також вона звертається до голів комітетів Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського та з питань бюджету Юрія Арістова.

За словами Венедіктової, "всупереч законодавству" проєкт вводить "штучно визначену" розрахункову величину – прожитковий мінімум для обрахування посадових окладів прокурорів. Установлений для прокурорів розмір складає 1000 грн і, за твердженням генпрокурорки, є в порівнянні з працівниками інших державних органів більш ніж удвічі нижчим.

Генпрокурор закликала Шмигаля та керівників профільних комітетів під час розгляду законопроєкту в парламенті виключити "дискримінаційні положення щодо оплати праці прокурорів".

Пряма мова: "Зменшення наполовину заробітної плати прокурорів та можливі наслідки цього не лише нівелюють анонсовані підвищення рівня матеріального забезпечення прокурорів, які за результатами проведення атестації підтвердили свою кваліфікацію та доброчесність, а й ставлять під загрозу належне функціонування прокуратури як інституції в цілому".