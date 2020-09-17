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Венедиктова просит Шмыгаля не урезать прокурорам зарплаты

Четверг, 17 сентября 2020, 18:34

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой пересмотреть законопроект о госбюджете на 2021 год с целью недопущения сокращения вдвое заработной платы прокуроров.

Источник: сайт Офиса генпрокурора

Детали: Также она обращается к главам комитетов Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денису Монастырскому и по вопросам бюджета Юрию Аристову.

По словам Венедиктовой, "вопреки законодательству" проект вводит "искусственно определенную" расчетную величину – прожиточный минимум для исчисления должностных окладов прокуроров. Установленный для прокуроров размер составляет 1000 грн и, по утверждению генпрокурора, является в сравнении с работниками других государственных органов более чем вдвое ниже.

Генпрокурор призвала Шмыгаля и руководителей профильных комитетов во время рассмотрения законопроекта в парламенте исключить "дискриминационные положения по оплате труда прокуроров".

Прямая речь: "Уменьшение наполовину заработной платы прокуроров и возможные последствия этого не только нивелируют анонсированные повышения уровня материального обеспечения прокуроров, которые по результатам проведения аттестации подтвердили свою квалификацию и добропорядочность, но и ставят под угрозу надлежащее функционирование прокуратуры как институции в целом".

Украинская правда
Темы: ВенедиктоваОфис генпрокуроразарплатыпрокуратураШмыгаль


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