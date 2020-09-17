Наркоторговця, якого розшукував Інтерпол, затримали на Херсонщині

Працівники поліції Херсонщини затримали 25-річного іноземця, який три роки розшукувався Інтерполом за збут наркотиків в особливо великих розмірах (трьох кілограмів синтетичних наркотиків).

Джерело: Відділ комунікації поліції Херсонської області

Деталі: Оперативникам надійшла інформація, що в одному з сіл Голопристанського району може переховуватися наркозлочинець, який перебуває у міжнародному розшуку. На батьківщині чоловік входив до складу організованої злочинної групи та збував синтетичні наркотики в особливо великих розмірах.

Його затримали, але він втік до України, де і переховувався. Весь цей час він проживав у будинку дівчини, з якою познайомився через інтернет. Про минуле цивільного чоловіка вона нібито нічого не знала. Також оперативники встановили, що чоловік незаконним шляхом намагався отримати громадянство України, але йому це не вдалося.

Коли його затримали, чоловік зізнався, що знав про розшук Інтерполу. Незабаром його екстрадують. Куди – невідомо, але зазначається, що це "одна з сусідніх країн".