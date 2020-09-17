Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Наркоторговця, якого розшукував Інтерпол, затримали на Херсонщині

Четвер, 17 вересня 2020, 18:38
Наркоторговця, якого розшукував Інтерпол, затримали на Херсонщині

Працівники поліції Херсонщини затримали 25-річного іноземця, який три роки розшукувався Інтерполом за збут наркотиків в особливо великих розмірах (трьох кілограмів синтетичних наркотиків).

Джерело: Відділ комунікації поліції Херсонської області

Деталі: Оперативникам надійшла інформація, що в одному з сіл Голопристанського району може переховуватися наркозлочинець, який перебуває у міжнародному розшуку. На батьківщині чоловік входив до складу організованої злочинної групи та збував синтетичні наркотики в особливо великих розмірах.

Його затримали, але він втік до України, де і переховувався. Весь цей час він проживав у будинку дівчини, з якою познайомився через інтернет. Про минуле цивільного чоловіка вона нібито нічого не знала. Також оперативники встановили, що чоловік незаконним шляхом намагався отримати громадянство України, але йому це не вдалося.

Коли його затримали, чоловік зізнався, що знав про розшук Інтерполу. Незабаром його екстрадують. Куди – невідомо, але зазначається, що це "одна з сусідніх країн".

 

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Херсонська областьполіціяІнтерполнаркотики
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Херсонська область
Росіяни скинули вибухівку біля пункту видачі гумдопомоги на Херсонщині: є поранена
Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар
За добу через обстріли 6 людей загинули, ще 50 поранені
Останні новини
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: