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Наркоторговца, которого разыскивал Интерпол, задержали на Херсонщине

Четверг, 17 сентября 2020, 18:38

Работники полиции Херсонщины задержали 25-летнего иностранца, который три года разыскивался Интерполом за сбыт наркотиков в особо крупных размерах (трех килограммов синтетических наркотиков).

Источник: Отдел коммуникации полиции Херсонской области

Детали: Оперативникам поступила информация, что в одном из сел Голопристанского района может скрываться наркопреступник, который находится в международном розыске. На родине человек входил в состав организованной преступной группы и сбывал синтетические наркотики в особо крупных размерах.

Его задержали, но он сбежал в Украину, где и скрывался. Все это время он проживал в доме девушки, с которой познакомился через интернет. О прошлом гражданского мужа она якобы ничего не знала. Также оперативники установили, что мужчина незаконным путем пытался получить гражданство Украины, но ему это не удалось.

Когда его задержали, мужчина признался, что знал о розыске Интерпола. Вскоре его экстрадируют. Куда - неизвестно, но отмечается, что это "одна из соседних стран".

 

Украинская правда
Темы: Херсонская областьполицияИнтерполнаркотики


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