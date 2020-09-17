ВООЗ стурбована темпами поширення коронавірусу в Європі

Всесвітня організація охорони здоров'я стурбована через підвищення кількості випадків інфікування коронавірусом в Європі.

Джерело: Deutsche Welle

Деталі: За словами директора офісу ВООЗ у Європі Ганса Клюґе, кількість випадків зараження за останній тиждень перевищила показники інфікування під час першого піку коронавірусу в Європі в березні. "Вереснева кількість інфікувань має стати сигналом, щоб усі ми схаменулися".

Клюґе наголосив на необхідності дотримуватися заходів з протидії коронавірусу. Серед них - комплексні тести, уникнення великого скупчення людей, миття рук, дотримання дистанції між людьми та носіння масок для захисту рота і носа.

При цьому представник ВООЗ заявив, що організація не збирається змінювати рекомендації щодо 14-денного карантину для всіх, хто міг заразитися коронавірусом. Клюґе також зазначив, що хоча концепція карантину повинна зберігатися, її треба "безперервно адаптувати".

Експертка ВООЗ Кетрін Смолвуд уточнила, що рекомендація щодо 14-денного карантину "ґрунтується на нашому розумінні інкубаційного періоду та передачі хвороби".

Пряма мова Клюґе: "Як далі розвиватиметься пандемія, залежить від нас. Ми вже завдали їй один удар у відповідь, і тепер ми можемо вдарити вдруге".