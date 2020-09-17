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ВОЗ обеспокоена темпами распространения коронавируса в Европе

Четверг, 17 сентября 2020, 18:51

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена из-за увеличения количества случаев инфицирования коронавирусом в Европе.

Источник: Deutsche Welle

Детали: По словам директора офиса ВОЗ в Европе Ганса Клюге, количество случаев заражения за последнюю неделю превысило показатели инфицирования во время первого пика коронавируса в Европе в марте. "Сентябрьское количество инфицирований должно стать сигналом, чтобы все мы опомнились".

Клюге подчеркнул необходимость соблюдать меры по противодействию коронавирусу. Среди них - комплексные тесты, избегание большого скопления людей, мытье рук, соблюдение дистанции между людьми и ношение масок для защиты рта и носа.

При этом представитель ВОЗ заявил, что организация не собирается менять рекомендации по 14-дневному карантину для всех, кто мог заразиться коронавирусом. Клюге также отметил, что хотя концепция карантина должна сохраняться, ее надо "непрерывно адаптировать".

Эксперт ВОЗ Кэтрин Смолвуд уточнила, что рекомендация по 14-дневному карантину "основывается на нашем понимании инкубационного периода и передачи болезни".

Прямая речь Клюґе: "Как дальше будет развиваться пандемия, зависит от нас. Мы уже нанесли ей один ответный удар, и теперь мы можем ударить во второй раз".

Темы: коронавирусЕвропаздоровье


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