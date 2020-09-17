Вибух на Андріївському узвозі: в ДСНС назвали причину

У ресторані "Канапа", що на Анріївському узвозі в Києві, вибухнули побутові газові балончики, троє людей травмовані.

Джерело: пресслужба ДСНС

Деталі: Рятувальники зазначають, що у приміщенні кухні внаслідок розігріву печі вибухнули 4 побутових газових балончики ємністю по 0.75 л.

Постраждали 3 працівники кухні, які знаходилися поруч, двох з яких було з опіками та травматичним шоком госпіталізовано працівниками швидкої медичної допомоги. Ще одна особа, яка травмувалася, отримала допомогу на місці та від подальшої госпіталізації відмовилася.

Передісторія: Після 16:00 17 вересня стався вибух в ресторані на Анріївському узвозі.