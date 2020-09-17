Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вибух на Андріївському узвозі: в ДСНС назвали причину

Четвер, 17 вересня 2020, 18:57
Вибух на Андріївському узвозі: в ДСНС назвали причину

У ресторані "Канапа", що на Анріївському узвозі в Києві, вибухнули побутові газові балончики, троє людей травмовані.

Джерело: пресслужба ДСНС

Деталі: Рятувальники зазначають, що у приміщенні кухні внаслідок розігріву печі вибухнули 4 побутових газових балончики ємністю по 0.75 л.

Постраждали 3 працівники кухні, які знаходилися поруч, двох з яких було з опіками та травматичним шоком госпіталізовано працівниками швидкої медичної допомоги. Ще одна особа, яка травмувалася, отримала допомогу на місці та від подальшої госпіталізації відмовилася.

 

Передісторія: Після 16:00 17 вересня стався вибух в ресторані на Анріївському узвозі.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ДСНСвибухКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
ДСНС
ДСНС розповіла про свою роботу за 500 днів війни
Британія дарує Україні 17 пожежних машин
Дві дівчинки потонули у Десні на Чернігівщині – ДСНС
Останні новини
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: