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Вибух на Андріївському узвозі: в ДСНС назвали причину

Четвер, 17 вересня 2020, 18:57

У ресторані "Канапа", що на Анріївському узвозі в Києві, вибухнули побутові газові балончики, троє людей травмовані.

Джерело: пресслужба ДСНС

Деталі: Рятувальники зазначають, що у приміщенні кухні внаслідок розігріву печі вибухнули 4 побутових газових балончики ємністю по 0.75 л.

Постраждали 3 працівники кухні, які знаходилися поруч, двох з яких було з опіками та травматичним шоком госпіталізовано працівниками швидкої медичної допомоги. Ще одна особа, яка травмувалася, отримала допомогу на місці та від подальшої госпіталізації відмовилася.

 

Передісторія: Після 16:00 17 вересня стався вибух в ресторані на Анріївському узвозі.

Українська правда
Теми: ДСНСвибухКиїв


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