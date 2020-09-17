Взрыв на Андреевском спуске: в ГСЧС назвали причину

В ресторане "Канапа", что на Андреевский спуске в Киеве, взорвались бытовые газовые баллончики, три человека травмированы.

Источник: пресс-служба ГСЧС

Детали: Спасатели отмечают, что в помещении кухни вследствие разогрева печи взорвались 4 бытовых газовых баллончика емкостью 0.75 л.

Пострадали 3 работника кухни, которые находились рядом, двух из которых было с ожогами и травматическим шоком госпитализированы работниками скорой медицинской помощи. Еще один человек, который травмировался, получила помощь на месте и от дальнейшей госпитализации отказалась.

Предыстория: После 16:00 17 сентября произошел взрыв в ресторане на Андреевский спуске.