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Взрыв на Андреевском спуске: в ГСЧС назвали причину

Четверг, 17 сентября 2020, 18:57
Взрыв на Андреевском спуске: в ГСЧС назвали причину

В ресторане "Канапа", что на Андреевский спуске в Киеве, взорвались бытовые газовые баллончики, три человека травмированы.

Источник: пресс-служба ГСЧС

Детали: Спасатели отмечают, что в помещении кухни вследствие разогрева печи взорвались 4 бытовых газовых баллончика емкостью 0.75 л.

Пострадали 3 работника кухни, которые находились рядом, двух из которых было с ожогами и травматическим шоком госпитализированы работниками скорой медицинской помощи. Еще один человек, который травмировался, получила помощь на месте и от дальнейшей госпитализации отказалась.

 

Предыстория: После 16:00 17 сентября произошел взрыв в ресторане на Андреевский спуске.

Украинская правда

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Темы: ГСЧСвзрывКиев
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