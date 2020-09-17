17 країн ОБСЄ запустили "Московський механізм" щодо Білорусі
17 країн-учасниць ОБСЄ запускають "Московський механізм" щодо ситуації у Білорусі.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляють представництва країн, які підтримали ініціативу, серед яких США.
Загалом у цьому списку - Канада, США, Британія, Франція, Бельгія, Нідерланди, Данія, Норвегія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Естонія, Чехія, Польща, Румунія та Словаччина.
"Московський механізм" передбачає створення незалежної місії, яка дослідить інформацію про серйозні порушення прав людини, свободи слова, фальсифікації виборів та права на мирні зібрання.
У поясненні щодо причин згадують інформацію про фальсифікацію виборів, необгрунтовані затримання та насильство щодо протестувальниів, перешкоджання роботі журналістів, обмеження доступу до Інтернету, арешти лідерів опозиції та примус до виїзду з країни.
"Влада Білорусі не відреагувала на раніше оголошену пропозицію Головування ОБСЄ про посередництво у національному діалозі між владою Білорусі та представниками білоруського народу... Ми закликаємо владу Білорусі співпрацювати з місією", - зазначають у повідомленні представництва США.
Він вже застосовувався до Білорусі у 2011 році з ініціативи 14 країн.
Нагадаємо, 18 серпня головування ОБСЄ запропонувало відвідати Білорусь для зустрічей з представниками влади і опозиції і виступити посередником у діалозі для виходу з кризи. Низка країн закликали Білорусь погодитися на візит.
8 вересня офіційний Мінськ представив ОБСЄ і Москві свій варіант врегулювання політичної кризи, яка триває в країні після проведення президентських виборів 9 серпня.