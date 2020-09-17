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17 стран ОБСЕ запустили "Московский механизм" по ситуации в Беларуси

Четверг, 17 сентября 2020, 19:05

17 стран-участниц ОБСЕ запускают "Московский механизм" по ситуации в Беларуси.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении делегаций стран, поддержавших инициативу.

Это Канада, США, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Польша, Румыния и Словакия. Отметим, Украина также является участницей ОБСЕ, но ее нет среди членов инициативы.

"Московский механизм" предусматривает создание независимой миссии, которая исследует информацию о серьезных нарушениях прав человека, свободы слова, фальсификации выборов и права на мирные собрания.

В объяснении относительно причин успоминают информацию о фальсификации выборов, необоснованных задержаниях и насилии в отношении протестующих, препятствование работе журналистов, ограничение доступа к Интернету, аресты лидеров оппозиции и принуждение к выезду из страны.

"Мы все неоднократно призывали власти Беларуси согласиться на инклюзивный национальный диалог и прекратить насилие против белорусского народа. Мы и дальше поддерживаем предложение председательства ОБСЕ оказать помощь по посредничеству в таком диалоге и надеемся, что власть в Минске согласится на это как конструктивный шаг. В то же время, пока что реакция властей Беларуси заключается в систематических атаках на тех, кто мог бы участвовать в диалоге, и продолжении репрессий против мирных протестующих...

Сегодня мы применяем параграф 12 Московского документа от 1991 года ... для создания экспертной миссии, которая исследует и подготовит отчет о фактах, которые вызывают обеспокоенность ... Мы ожидаем сотрудничества с БДИПЧ и белорусской делегацией в ближайшие дни для подготовки миссии", - отмечают в заявлении.

"Московский механизм" может быть запущен по инициативе 10 и более стран-участниц ОБСЕ. Миссия по итогам своей работы готовит отчет и рекомендации для властей страны, ОБСЕ и международного сообщества относительно возможных вариантов реагирования на обнаруженные проблемы.

Он уже применялся в отношении Беларуси в 2011 году по инициативе 14 стран.

Напомним, 18 августа председательство ОБСЕ предложило посетить Беларусь для встреч с властями и оппозицией и выступить посредником в диалоге для выхода из кризиса. Ряд стран призвали Беларусь согласиться на визит.

8 сентября официальный Минск представил ОБСЕ и Москве свой вариант урегулирования политического кризиса, который продолжается в стране после проведения президентских выборов 9 августа.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОБСЕБеларусьЕвропа
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