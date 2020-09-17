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Рада схвалила закон про розвідку, необхідний для руху України до НАТО

Четвер, 17 вересня 2020, 19:59

Верховна Рада 17 вересня схвалила закон про розвідку - один з проєктів, необхідних для євроатлантичної інтеграції України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Проєкт "Про розвідку", зареєстрований за № 2412-д, схвалили у другому читанні та в цілому. "За" проголосували 258 народних депутатів.

Законопроєкт розробили з урахуванням досвіду регулювання діяльності розвідувальних органів у країнах ЄС та НАТО.

Він визначає правові та організаційні засади функціонування розвідки, правовий статус і соціальні гарантії співробітників розвідувальних органів та порядок здійснення контролю за розвідкою.

Згідно з його положеннями, розвідувальними органами в Україні є розвідувальний орган Міністерства оборони України, Служба зовнішньої розвідки України та розвідувальний орган Державної прикордонної служби.

Їхні основні завдання - своєчасне забезпечення розвідувальної інформації, сприяння реалізації національних інтересів України та протидія зовнішнім загрозам національній безпеці у визначених законом сферах.

Загальне керівництво розвідувальними органами здійснює президент України, а безпосереднє - їхні керівники, яких призначає та звільняє з посади президент.

Законом визнано таким, що втратив чинність, закон України "Про розвідувальні органи України" і встановлено, що законодавчі акти, прийняті до набрання чинності цим законом, застосовуються у частині, що не суперечить цьому закону.

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Теми: Верховна РадаНАТОрозвідка
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