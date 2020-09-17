Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Рада приняла закон о разведке, необходимый для движения Украины в НАТО

Четверг, 17 сентября 2020, 19:59

Верховная Рада 17 сентября приняла закон о разведке - один из проектов, необходимых для евроатлантической интеграции Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Проект "О разведке", зарегистрированный под № 2412-д, поддержали во втором чтении и в целом. "За" проголосовали 258 народных депутатов.

Законопроект разработали с учетом опыта регулирования деятельности разведывательных органов в странах ЕС и НАТО.

Он определяет правовые и организационные основы функционирования разведки, правовой статус и социальные гарантии сотрудников разведывательных органов и порядок осуществления контроля за разведкой.

Согласно его положениям, разведывательными органами в Украине являются разведывательный орган Министерства обороны Украины, Служба внешней разведки Украины и разведывательный орган Государственной пограничной службы.

Их основные задачи - своевременное обеспечение разведывательной информации, содействие реализации национальных интересов Украины и противодействие внешним угрозам национальной безопасности в определенных законом сферах.

Общее руководство разведывательными органами осуществляет президент Украины, а непосредственное - их руководители, которых назначает и увольняет с должности президент.

Закон признает таким, что утратил силу, закон Украины "О разведывательных органах Украины" и устанавливает, что законодательные акты, принятые до вступления в силу данного закона, применяются в части, не противоречащей этому закону.

Читайте также: Донбасс как Крым: на что согласился Зеленский в новой стратегии безопасности Украины.

Темы: Верховная РадаНАТОразведка


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоНа столичном Андреевском спуске произошел взрыв, два человека в больнице

Юрченко исключили из фракции, ему вручили подозрение и просят 6,5 млн залога

Зеленский о нардепе Юрченко: Обязательно сядет в тюрьму

"Помощник" нардепа Юрченко уже вышел из СИЗО

Европарламент принял резолюцию, которой признает Координационный совет оппозиции Беларуси

Кернеса доставили в немецкую клинику в противоковидной капсуле. Он в сознании

Все новости...
Верховная Рада
Комиссия по отбору главы САП: в ОПУ призывают "воздержаться от эмоций" в критике парламента
Рада приняла в первом чтении закон, упрощающий привлечение к ответственности боевиков
Шахта "Надія": Рада выделила 47 миллионов на закрытие долгов по зарплате
Последние новости
20:50
Новости экономики: ЕС останавливает "Северный поток-2", Генштабу покупают ручки Parker
20:33
фотоНа Киевщине горит военный полигон
20:27
Курс гривни укрепился впервые за три недели - на копейку
20:19
"ЕС" требует пересмотреть решение Рады по формированию конкурсной комиссии САП
20:12
Зеленский обещает австрийские горнолыжные курорты в Карпатах
19:59
Рада приняла закон о разведке, необходимый для движения Украины в НАТО
19:40
В Укрзализныци анонсируют снижение тарифов на грузовые перевозки
19:31
Комиссия по отбору главы САП: в ОПУ призывают "воздержаться от эмоций" в критике парламента
19:05
17 стран ОБСЕ запустили "Московский механизм" по ситуации в Беларуси
18:57
фотоВзрыв на Андреевском спуске: в ГСЧС назвали причину
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!