Військовий полігон горить на Київщині
Четвер, 17 вересня 2020, 20:33
17 вересня на території військового полігону в Дівичках Київської області виникла пожежа – почав горіти ліс.
Джерело: Сухопутні війська ЗСУ
Деталі: Наразі до гасіння залучені військовослужбовці військової частини, ДСНС, Національної гвардії та лісники.
Всього до ліквідування розповсюдження вогню на території полігону залучено 120 військовослужбовців і три одиниці пожежної техніки.
Рятувальники просять мешканців зберігати спокій, дотримуватись протипожежної безпеки та залишатися вдома.
Ліс почав горіти близько 14:00, близько 22:00 пожежу на полігоні вдалося локалізувати.
Українська правда, оновлено