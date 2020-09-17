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На Київщині палає військовий полігон

Четвер, 17 вересня 2020, 20:33

17 вересня на території військового полігону в Дівичках Київської області виникла пожежа – почав горіти ліс.

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ

Деталі: Наразі до гасіння залучені військовослужбовці військової частини, ДСНС, Національної гвардії та лісники.

Всього до ліквідування розповсюдження вогню на території полігону залучено 120 військовослужбовців і три одиниці пожежної техніки.

Рятувальники просять мешканців зберігати спокій, дотримуватись протипожежної безпеки та залишатися вдома.

Українська правда
Теми: Київська областьпожежа


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