17 вересня на території військового полігону в Дівичках Київської області виникла пожежа – почав горіти ліс.

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ

Деталі: Наразі до гасіння залучені військовослужбовці військової частини, ДСНС, Національної гвардії та лісники.

Всього до ліквідування розповсюдження вогню на території полігону залучено 120 військовослужбовців і три одиниці пожежної техніки.

Рятувальники просять мешканців зберігати спокій, дотримуватись протипожежної безпеки та залишатися вдома.