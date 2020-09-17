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Военный полигон горит на Киевщине

Четверг, 17 сентября 2020, 20:33
Военный полигон горит на Киевщине

17 сентября на территории военного полигона в Девичках Киевской области возник пожар - начал гореть лес.

Источник: Сухопутные войска ВСУ

Детали: Сейчас к тушению привлечены военнослужащие воинской части, ДСНС, Национальной гвардии и лесничие.

Всего в ликвидации распространения огня на территории полигона привлечено 120 военнослужащих и три единицы пожарной техники.

Спасатели просят жителей сохранять спокойствие, соблюдать противопожарную безопасность и оставаться дома.

Лес начал гореть около 14:00, около 22:00 пожар на полигоне удалось локализовать.

Украинская правда, обновлено

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Темы: Киевская областьпожар
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