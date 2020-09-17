На Киевщине горит военный полигон
Четверг, 17 сентября 2020, 20:33
17 сентября на территории военного полигона в Девичках Киевской области возник пожар - начал гореть лес.
Источник: Сухопутные войска ВСУ
Детали: Сейчас к тушению привлечены военнослужащие воинской части, ДСНС, Национальной гвардии и лесничие.
Всего в ликвидации распространения огня на территории полигона привлечено 120 военнослужащих и три единицы пожарной техники.
Спасатели просят жителей сохранять спокойствие, соблюдать противопожарную безопасность и оставаться дома.
Украинская правда