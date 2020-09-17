17 сентября на территории военного полигона в Девичках Киевской области возник пожар - начал гореть лес.

Источник: Сухопутные войска ВСУ

Детали: Сейчас к тушению привлечены военнослужащие воинской части, ДСНС, Национальной гвардии и лесничие.

Всего в ликвидации распространения огня на территории полигона привлечено 120 военнослужащих и три единицы пожарной техники.

Спасатели просят жителей сохранять спокойствие, соблюдать противопожарную безопасность и оставаться дома.