Нідерланди третій день фіксують найбільше заражень за увесь час епідемії

У Нідерландах добовий приріст хворих на коронавірус третій день поспіль - найвищий за увесь час епідемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За останні 24 години в країні зареєстрували 1 753 нових хворих - після 1379 та 1542 у попередні два дні. Ці показники побили рекорди "першої хвилі" епідемії.

Міністерство охорони здоров’я зазначає, що спроможності тестування можуть виявитися недостатніми для того, щоб встигати за кількістю заражень у найближчі місяці.

Вже зараз у лабораторіях стаються затримки з опрацюванням аналізів у зв’язку з тим, що охочих здати тест дуже багато, не завжди із явними симптомами. У зв’язку з цим людей закликають звертатися за тестом лише за наявності серйозних симптомів.

Зараз Нідерланди встигають робити близько 30 тисяч тестів на день. До листопада їхню кількість хочуть збільшити до 55 тисяч, у грудні - до 70 тисяч та вийти на 85 тисяч тестів щодня у лютому 2021 року.

Загалом з початку епідемії в країні підтвердили 88 073 випадів коронавірусу.

Між серединою травня та кінцем липня кількість заражень суттєво знизилася, але у серпні почалося суттєве зростання, а 9 вересня показники вперше з квітня перевищили 1000 випадків за добу.

16 вересня Бельгія та Німеччина порадили своїм громадянам уникати подорожей до Амстердаму й Роттердаму, а після повернення звідти вимагатимуть 14-денну самоізоляцію.

Читайте також: Перегони, в яких не поспішають: коли світ отримає надійну вакцину від коронавірусу.