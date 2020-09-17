Нидерланды третий день фиксируют рекорд заражений за все время эпидемии

В Нидерландах суточный прирост больных коронавирусом третий день подряд - самый высокий за все время эпидемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

За последние 24 часа в стране зарегистрировали 1753 новых больных - после 1379 и 1542 в предыдущие два дня. Эти показатели побили рекорды "первой волны" эпидемии.

Министерство здравоохранения отмечает, что способности тестирования могут оказаться недостаточными для того, чтобы успевать за количеством заражений в ближайшие месяцы.

Уже сейчас в лабораториях происходят задержки с обработкой анализов в связи с тем, что желающих сдать тест очень много, и не всегда с явными симптомами. В связи с этим людей призывают обращаться по тесту только при наличии серьезных симптомов.

Сейчас Нидерланды успевают делать около 30 000 тестов в день. К ноябрю их количество хотят увеличить до 55 тысяч, в декабре - до 70 тысяч и выйти на 85 тысяч тестов ежедневно в феврале 2021 года.

Всего с начала эпидемии в стране подтвердили 88 073 случаев коронавируса.

Между серединой мая и концом июля количество заражений существенно снизилось, но в августе начало снова расти. 9 сентября показатели впервые с апреля превысили 1000 случаев в сутки.

16 сентября Бельгия и Германия посоветовали своим гражданам избегать путешествий в Амстердам и Роттердам, а по возвращении оттуда требуют 14-дневную самоизоляцию.