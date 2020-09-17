Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Нидерланды третий день фиксируют рекорд заражений за все время эпидемии

Четверг, 17 сентября 2020, 21:13

В Нидерландах суточный прирост больных коронавирусом третий день подряд - самый высокий за все время эпидемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

За последние 24 часа в стране зарегистрировали 1753 новых больных - после 1379 и 1542 в предыдущие два дня. Эти показатели побили рекорды "первой волны" эпидемии.

Министерство здравоохранения отмечает, что способности тестирования могут оказаться недостаточными для того, чтобы успевать за количеством заражений в ближайшие месяцы.

Уже сейчас в лабораториях происходят задержки с обработкой анализов в связи с тем, что желающих сдать тест очень много, и не всегда с явными симптомами. В связи с этим людей призывают обращаться по тесту только при наличии серьезных симптомов.

Сейчас Нидерланды успевают делать около 30 000 тестов в день. К ноябрю их количество хотят увеличить до 55 тысяч, в декабре - до 70 тысяч и выйти на 85 тысяч тестов ежедневно в феврале 2021 года.

Всего с начала эпидемии в стране подтвердили 88 073 случаев коронавируса.

Между серединой мая и концом июля количество заражений существенно снизилось, но в августе начало снова расти. 9 сентября показатели впервые с апреля превысили 1000 случаев в сутки.

16 сентября Бельгия и Германия посоветовали своим гражданам избегать путешествий в Амстердам и Роттердам, а по возвращении оттуда требуют 14-дневную самоизоляцию.



powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 17 сентября: взятка для Юрченко, избрание главы САП

фотоВоенный полигон горит на Киевщине

фотоНа столичном Андреевском спуске произошел взрыв, два человека в больнице

Юрченко исключили из фракции, ему вручили подозрение и просят 6,5 млн залога

Зеленский о нардепе Юрченко: Обязательно сядет в тюрьму

"Помощник" нардепа Юрченко уже вышел из СИЗО

Все новости...
Последние новости
22:17
обновлено, видеоЛукашенко заявил, что усиливает границу с Украиной, а с Западом закрывает
21:45
Новости 17 сентября: взятка для Юрченко, избрание главы САП
21:13
Нидерланды третий день фиксируют рекорд заражений за все время эпидемии
20:50
Новости экономики: ЕС останавливает "Северный поток-2", Генштабу покупают ручки Parker
20:33
фотоВоенный полигон горит на Киевщине
20:27
Курс гривни укрепился впервые за три недели - на копейку
20:19
"ЕС" требует пересмотреть решение Рады по формированию конкурсной комиссии САП
20:12
Зеленский обещает австрийские горнолыжные курорты в Карпатах
19:59
Рада приняла закон о разведке, необходимый для движения Украины в НАТО
19:40
В Укрзализныци анонсируют снижение тарифов на грузовые перевозки
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!