"Колос" вибив з кваліфікації Ліги Європи грецький "Аріс"

"Колос" з Ковалівки пробився до 3 кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Український клуб у дебютному для себе матчі в єврокубках на виїзді з рахунком 2:1 здолав грецький "Аріс".

Поєдинок пройшов у четвер 17 вересня у грецьких Салоніках.

У першому таймі обидві команди мали по кілька гольових моментів, але рахунок залишився нічийним. На 47-й хвилині "Колос" виходить вперед. Після подачі зі штрафного Євген Новак ударом головою з кількох метрів пробиває ворота грецького клубу - 1:0.

На 55-й хвилині "Аріс" зрівняв рахунок. Після помилки захисників "Колоса" Бруну Гама метрів з 19-ти пробив у верхній кут українського клубу - 1:1. На 62-й хвилині "Колос" виходить вперед. Після того як воротар справився з ударом Новака, на добивання зіграв Денис Антюх - 2:1.

Мав "Колос" ще й кілька моментів, щоб збільшити рахунок. Гарні нагоди були в Євгенія Селезньова та Дениса Антюха, але виручав голкіпер "Аріса". На другій доданій хвилині до основного часу "Аріс" мав шанс на порятунок, але удар Даніеля Мансісі метрів з 12-ти прийшовся повз ворота.

У 3 раунді кваліфікації "Колос" гратиме з хорватською "Рієкою".