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"Колос" выбил из квалификации Лиги Европы греческий "Арис"

Четверг, 17 сентября 2020, 23:03
Колос выбил из квалификации Лиги Европы греческий Арис

"Колос" из Ковалёвки пробился в 3 квалификационный раунд Лиги Европы. Украинский клуб в дебютном для себя матче в еврокубках на выезде со счетом 2: 1 одолел греческий "Арис".

Поединок прошел в четверг, 17 сентября во греческих Салониках.

В первом тайме обе команды имели по несколько голевых моментов, но счет остался ничейным. На 47-й минуте "Колос" выходит вперед. После подачи со штрафного Евгений Новак ударом головой с нескольких метров пробивает ворота греческого клуба - 1: 0.

На 55-й минуте "Арис" сравнял счет. После ошибки защитников "Колоса" Бруну Гама метров с 19-ти пробил в верхний угол украинского клуба - 1: 1. На 62-й минуте "Колос" выходит вперед. После того как вратарь справился с ударом Новака, на добивание сыграл Денис Антюх - 2: 1.

Имел "Колос" еще и несколько моментов, чтобы увеличить счет. Хорошие возможности были у Евгения Селезнева и Дениса Антюх, но выручал голкипер "Ариса". На второй добавленной минуте к основному времени "Арис" имел шанс на спасение, но удар Даниэля Мансиси метров с 12-ти пришелся мимо ворот.

В 3 раунде квалификации "Колос" будет играть с хорватской "Риекой".

Николай Аврамчук для УП

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Темы: футболспорт
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