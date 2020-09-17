Глава МЗС Дмитро Кулеба відреагував на заяви російського колеги Сергія Лаврова про те, що Росія нібито не є стороною війни на Донбасі.

Джерело: Кулеба у Facebook

Пряма мова Кулеби: "Стара пісня, що всім набридла - це якщо коротко про сьогоднішні висловлювання міністра закордонних справ Російської Федерації Сєргєя Лаврова в інтерв’ю телеканалу RTVI.

Якщо розлого, то в хід вкотре пішла заїжджена платівка, що Росії на Донбасі немає, і що Україна не хоче виконувати Мінські домовленості. Все це ми чуємо вже сьомий рік поспіль, власне від початку російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі.

Мені особливо прикро читати ці слова міністра Лаврова саме зараз, коли Україна докладає як ніколи багато зусиль саме для того, щоб врегулювати конфлікт, принести мир, деокупувати свої території Донецької та Луганської областей".

Деталі: Кулеба також нагадав, що "встигла" Росія за роки війни:

підписала усі Мінські домовленості з 2014 року і донині, які підтверджують статус Російської Федерації як сторони конфлікту;

нафарширувала ОРДЛО зразками російського озброєння, зокрема найновіших та експериментальних, які використовують на українській землі як на армійському полігоні;

здійснювала артилерійські обстріли української території з території Російської Федерації та залучала регулярні підрозділів російської армії до військових дій в Україні;

збила пасажирський авіалайнер MH17 з російської установки "Бук";

запровадила російський рубль, який охопив усі сфери життя на непідконтрольних територіях;

нав’язує російські паспорти українцям, які мешкають в окупації;

запровадила російські освітні програми, які промивають мізки дітям наших співвітчизників;

створила російське податкове поле та багато інших речей, які з наполегливістю, що заслуговує на краще застосування, насаджуються Москвою на тимчасово окупованих територіях українського Донбасу;

захопила в 2017 році промислові підприємства та банально розграбувала і вивезла промислові потужності колись величних індустріальних гігантів Донбасу;

вивела свій персонал зі Спільного центру контролю і координації, поставивши під загрозу практичне забезпечення режиму припинення вогню;

блокує виконання вже досягнутих в рамках ТКГ домовленостей щодо нових ділянок розмінування та розведення сил і засобів, а також звільнення утримуваних осіб;

створює системні перешкоди для СММ ОБСЄ та міжнародних гуманітарних організацій, зокрема МКЧХ, для виконання своїх мандатів у зоні конфлікту;

використовує у процесі мирного врегулювання мову відвертих погроз та неприхованого шантажу.

Нагадаємо: Офіс генерального прокурора стверджував, що єдиним фактором, який став причиною загибелі українських військових під Іловайськом є пряме вторгнення збройних сил Росії.

Зазначалося, що на час вторгнення російських військ до України їх сили налічували дев’ять батальйонно-тактичних груп: 3500 осіб особового складу, до 60 танків, до 320 БМД (БМП), до 60 гармат, до 45 мінометів та 5 протитанкових ракетних комплексів.