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У Офісі генпрокурора назвали єдину причину Іловайської трагедії

Субота, 22 серпня 2020, 00:58
У Офісі генпрокурора назвали єдину причину Іловайської трагедії

Офіс генерального прокурора стверджує, що єдиним фактором, який став причиною загибелі українських військових під Іловайськом є пряме вторгнення збройних сил Росії.

Джерело: повідомлення ОГПУ

Дослівно: "Згідно висновків експертів та комплексу інших здобутих доказів, єдиним фактором, що призвів до трагічних подій під Іловайськом, є військова агресія ЗС РФ. В ніч з 23 на 24 серпня 2014 року відбулось наймасштабніше пряме вторгнення збройних сил країни-агресора на територію України та подальше вчинення ними воєнних злочинів". 

Деталі: Зазначається, що на час вторгнення російських військ до України їх сили налічували дев’ять батальйонно-тактичних груп: 3500 осіб особового складу, до 60 танків, до 320 БМД (БМП), до 60 гармат, до 45 мінометів та 5 протитанкових ракетних комплексів.

Така кількість ворожих військ та техніки у рази перевищувала чисельність українських сил.

В Офісі нагадали, що незважаючи на домовленості про надання українській стороні гуманітарного коридору, ЗС РФ впритул розстріляли наших військових. Пізніше росіяни також вбили поранених, які не могли чинити опір. 

"Таким чином, було вчинене віроломне вбивство 366 українських воїнів, 429 - отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 - потрапили у полон", – повідомили в ОГПУ.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідування здійснює Департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора.

Наразі зібрані докази вчинення воєнних злочинів Росією передані до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду для вирішення питання про відкриття кримінального провадження.

Чому це важливо: Внаслідок Іловайської трагедії українські військові понесли одні з найбільших втрат з часу вторгнення Росії на Донбас – офіційно 366 загиблих, близько 450 поранених, 300 полонених та 84 зниклих безвісти.

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Нагадаємо: 

  • Наприкінці серпня 2014 року після запеклих боїв бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці.
  • Парламентська тимчасова слідча комісія з розслідування Іловайської трагедії оцінювала загальні втрати українських військ у тисячу осіб. 
  • Генпрокуратура 14 серпня 2017 року оприлюднила результати розслідування подій під Іловайськом у серпні 2014 року. Згідно з цими результатами, головним винуватцем Іловайської трагедії є військове командування РФ.
  • 13 вересня 2019 року новий головний військовий прокурор Віктор Чумак анонсував нове розслідування причин, що призвели до Іловайської трагедії.
  • Після цього у справі "Іловайська" на допит неодноразово викликали п’ятого президента Петра Порошенка

Українська правда

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Теми: ІловайськГенпрокуратура
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