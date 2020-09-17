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Побили 26-річний рекорд Сергія Бубки

Четвер, 17 вересня 2020, 23:55
Побили 26-річний рекорд Сергія Бубки

На етапі "Діамантової ліги" в Римі двадцятирічний стрибун з жердиною Арман Дюплантіс встановив світовий рекорд на відкритому повітрі.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Швед взяв висоту 6,15 метра, тим самим побивши рекорд Сергія Бубки.

31 липня 1994 року Сергій Бубка на змаганнях в італійському місті Сестрієре через планку, встановлену на висоті 6,14 метра. 26 років його результат не вдавалося перевершити.

Довідково: Це вже другий рекорд Бубки, який б’є Арман Дюплантіс. Понад 20 років найкращий результат у приміщенні також належав Сергію Бубці – 6,15 метра. Але у 2014 році француз Рено Лавіллені на турнірі "Зірки жердини" у Донецьку перестрибнув позначку 6,16 метра. Через шість років, у лютому 2020, швед Дуплантіс встановив новий рекорд – 6,17 метра.

"Українська правда" у Threads

Теми: спорт
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