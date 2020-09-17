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Побили 26-летний рекорд Сергея Бубки

Четверг, 17 сентября 2020, 23:55
Побили 26-летний рекорд Сергея Бубки

На этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме двадцатилетний прыгун с шестом Арман Дюплантис установил мировой рекорд на открытом воздухе.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Швед взял высоту 6,15 метра, тем самым побив рекорд украинца Сергея Бубки.

31 июля 1994 Сергей Бубка на соревнованиях в итальянском городе Сестриере перепрыгнул через планку, установленную на высоте 6,14 метра. 26 лет его результат не удавалось превзойти.

Справка: Это уже второй рекорд Бубки, который бьет Арман Дюплантис. Более 20 лет лучший результат в помещении также принадлежал Сергею Бубке - 6,15 метра. Но в 2014 году француз Лавиллени на турнире "Звезды шеста" в Донецке перепрыгнул отметку 6,16 метра. Через шесть лет, в феврале 2020, швед Дуплантис установил новый рекорд - 6,17 метра.

"Украинская правда" в Threads

Темы: спорт
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