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Журналіст "1+1" повідомив, що отримав політичний притулок у Німеччині

П'ятниця, 18 вересня 2020, 00:36

Колишній журналіст програми "ТСН. Тиждень" каналу "1+1" Олексій Бобровніков, який проводив розслідування про контрабанду та серію вбивств у "сірій зоні" Донбасу, отримав політичний притулок у Німеччині. 

Джерело: Бобровніков повідомив "Детектору медіа"

Деталі: Журналіст сказав, що продовжить вимагати від української влади розслідувати серію вбивств, які почалася 2 вересня 2015 року в Луганській області. "Я чекав кілька років, усе ще сподіваючись на правосуддя в Україні. Даючи нові й нові свідчення про серію вбивств, до яких причетні військовослужбовці 92 окремої механізованої бригади Збройних сил України та їх заступники в українських спецслужбах".

За цей час його як свідка допитали Служба безпеки України, військова прокуратура в складі Генеральної прокуратури, прокуратура сил АТО, а в 2020 році Державне бюро розслідувань.

"Українська правда" у Threads

Теми: Донбас
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