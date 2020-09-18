Журналист "1+1" сообщил, что получил политическое убежище в Германии

Бывший журналист программы "ТСН.Тиждень" канала "1+1" Алексей Бобровников, который проводил расследование о контрабанде и серию убийств в "серой зоне" Донбасса, получил политическое убежище в Германии.

Источник: Бобровников сообщил "Детектор медиа"

Детали: Журналист сказал, что продолжит требовать от украинской власти расследовать серию убийств, которые началась 2 сентября 2015 в Луганской области. "Я ждал несколько лет, все еще надеясь на правосудие в Украине. Давая новые и новые свидетельства о серии убийств, к которым причастны военнослужащие 92 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины и их заместители в украинских спецслужбах".

За это время его как свидетеля допросили Служба безопасности Украины, военная прокуратура в составе Генеральной прокуратуры, прокуратура сил АТО, а в 2020 году Государственное бюро расследований.