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На Буковині лишилось близько 5000 хворих на коронавірус

П'ятниця, 18 вересня 2020, 01:12

У Чернівецькій області COVID-19 досі долають 4926 пацієнтів.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Пряма мова: "У Чернівецькій області зараз 4926 хворих на коронавірус. Майже половина з них – у Чернівцях, 2075 осіб. У лікарнях області 606 людей, причому 66 – у важкому стані".

Деталі: З початку пандемії на Буковині зареєстрували 12793 випадки коронавіруса. Одужали вже 7468 хворих.

 

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Теми: коронавірус


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